Encuentran piedras prehistóricas con forma de cabeza de serpiente

Investigadores del Institute of Archaeology at the National Academy of Sciences, en Ucrania, han realizado un valioso descubrimiento en una cueva situada en el yacimiento mesolítico de Kamyana Mohyla, cerca del mar de Azov.

Los arqueólogos han encontrado dos piedras que fueron talladas con la forma de cabezas de serpientes. La más grande tiene una antigüedad aproximada de 8.300 años, y la más pequeña de unos 7.500.

Ambas fueron halladas junto a restos de hogueras. Fueron talladas para darles una forma triangular similar a la de la cabeza de los ofidios, y tienen marcadas las cavidades de lo que serían los ojos, y una línea trazada en el lugar donde iría la boca.

Los investigadores explican que seguramente ambas piedras fueron utilizadas en algún tipo de ritual. Aunque también recuerdan que se sabe muy poco sobre el pueblo que habitó en aquellos lugares.

Fuente: IFL Science.