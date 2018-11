Desvelan cuál es el misterioso origen de los lapones

Los saami, más conocidos como lapones, son un pueblo que habita en regiones de Finlandia, Rusia, Noruega y Suecia. Su censo actual es aproximadamente de unas 82.000 personas. Tradicionalmente fueron nómadas que se dedicaban a la caza y a la pesca, aunque actualmente la mayoría de ellos viven asentados deforma permanente, dedicándose a la cría de renos.

Y, ahora, un estudio realizado conjuntamente por equipos del Max-Planck-Institute for the Science of Human History y de la Universidad de Helsinki, ha revelado por fin el misterio sobre los orígenes de este pueblo.

Los investigadores analizaron muestras de ADN procedentes de restos de lapones con una antigüedad de unos 1.500 años, que fueron encontrados en una sepulturas halladas en el lago Levänluhta. Y las compararon con otras muestras extraídas a restos de cazadores siberianos de hace 3.500.

Y los resultados revelaron una coincidencia que indica que los lapones son descendientes de grupos de cazadores siberianos que emigraron hasta el territorio de la actual Finlandia.

Fuente. IFL Science.