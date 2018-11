Un experimento revela que los perros "saben cuando no saben algo"

A todo el que tiene perro no le sorprende lo inteligentes que llegan a ser estos animales. Y cada vez hay más estudios científicos que descubren o confirman nuevas capacidades de los canes. El más reciente, ha sido realizado por un equipo del Max Planck Institute for the Science of Human History, y revela indicios de que los perros pueden tener ciertas habilidades metacognitivas.

Concretamente, los autores del estudio han descubierto que los perros parecen “saber que no saben”, es decir, que son conscientes de cuando no saben algo, y proceden a buscar más información. Una capacidad que se creía que solo poseían los primates.

Los investigadores realizaron un experimento en el que un grupo de perros fueron colocados delante dedos vallas en forma de uve, y tenían que buscar una recompensa (ya fuera comida o un juguete), colocada detrás de una de ellas. En algunos casos, los animales sabían detrás de que valla estaba el premio, pero en otros no.

Y lo que observaron fue que, cuando los animales no sabían detrás de que valla estaba la recompensa, se asomaban más veces a través de ambas, para intentar obtener más información. Los investigadores creen que esto es una evidencia de que con los perros también se cumple el llamado “efecto pasaporte”. Este concepto fue acuñado por el investigador Joseph Call y propone que, cuando una persona busca algo muy valioso, como un pasaporte, invierte más tiempo y esfuerzo en encontrarlo, que si se trata de algo de menos valor.

Y en este experimento, los investigadores comprobaron, que los perros realizaban más comprobaciones detrás de cada valla, cuando la recompensa era algo más valioso (comida), que cuando no lo era. Lo que parece confirmar que en ellos también se hace realidad el efecto pasaporte.

Fuente: ScienceDaily.