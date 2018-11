EE UU ha gastado 6 trillones de dólares en guerras desde el 11-S

MILpictures by Tom Weber

El pasado mes de febrero, el presidente Donald Trump estimó que Estados Unidos se había gastado 7 trillones de dólares en Oriente Medio, y que eso había sido un error. Y lo cierto es que sus cálculos no estaban demasiado equivocados, ya que el Brown University's Watson Institute for International and PublicAffair, acaba de publicar un informe anual titulado Costes de la guerra, en el que revela que los EE UU se ha gastado casi seis trillones de dólares en los conflictos bélicos ocurridos desde el11 de septiembre de 2001.

La cifra exacta es de 5,9 trillones de dólares, la mayor parte de los cuales fue invertida en las intervenciones militares de Irak y Afganistán, y en la posterior ocupación de dichos países. Pero también en otras operaciones como las realizadas en relación a Libia y Siria.

Pero en el informe hay cifras mucho más terribles aún. Se habla de más de medio millón han muerto desde2001 en los conflictos de Irak y Afganistán, y otro medio millón en el de Siria. Y que estas guerra han provocado más de 10 millones de refugiados.

