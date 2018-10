El extraño caso del agujero que escupe fuego en Arkansas (y nadie sabe por qué)

Jared Chism / Springfield New Leader

Un agujero en la tierra capaz de escupir una llamarada de 3.6 metros, que estuvo ardiendo más de 40 minutos. Este es el último reclamo (natural) de Midway, un pueblo de Arkansas (EE.UU), donde desde hace un par de semanas se preguntan de dónde ha salido ese extraño agujero en la tierra que escupe fuego.

No existen fotos ni videos del momento de la llamarada (que ocurrió el pasado 17 de septiembre a las 4:30 a.m.), pero las versiones de lo ocurrido por parte de los vecinos lo hacen aún más interesante (y sorprendente).

Mickey Pendergrass, el juez del condado en el condado de Baxter, señalaba recientemente:

"En cuanto a Satán, lo hemos descartado. No subió, clavó su tridente en el suelo y voló ese agujero”, bromeaba Pendergrass.

Pero lo que causó el fuego de la madrugada sigue siendo un misterio.

Los geólogos del Servicio Geológico de Arkansas descubrieron que el agujero fue excavado por algún tipo de animal. “Nuestro equipo examinó el agujero con una cámara y descubrió que se extendía horizontalmente antes de interceptar una zanja de drenaje cercana, a unos 3 metros de distancia y 1 metro por debajo de la superficie del suelo", apunta el informe del Servicio Geológico.

"Es como un viejo agujero de marmota, una madriguera o un armadillo", dijo Pendergrass. "Pero ha estado ahí mucho tiempo."

Pero, ¿qué fue lo que provocó las llamaradas? Aparentemente, no hay líneas de combustible en el área que puedan tener fugas. El Departamento de Calidad Ambiental de Arkansas (ADEQ) también revisó cuatro tanques de combustible de almacenamiento subterráneo en el área, pero ninguno mostró ninguna fuga.

“Tras realizar las debidas inspecciones, podemos confirmar que no parece que ninguno de estos tanques haya contribuido al incendio", según una declaración de la agencia ADEQ. "No podemos especular sobre otras posibles causas porque no hemos sido entrenados para hacer investigaciones sobre tales escenarios”, añaden.

Actualmente se están analizando muestras de suelo, así que es posible que en unos días se cuente con más información al respecto, tal y como señala Ty Johnson, del Servicio Geológico: "Las muestras de suelo deben aclarar cualquier posibilidad de que la gasolina o cualquier otra cosa se meta en el hoyo o contamine el agua subterránea migratoria, como la gasolina”.

Pero los vecinos tienen más preguntas sin respuesta: "¿Qué tipo de combustible usaron para hacer la llamarada tan limpia, sin hollín y sin daños? ¿Y qué se usó para encender el fuego? Hay demasiadas preguntas para que no se haya hecho a propósito, ya sea por diversión o broma. Alguien hablará algún día y tendrá que presumir de ello, y averiguaremos quién lo hizo, aseguraba el juez Pendergrass.

