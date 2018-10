¿Qué lleva a una persona a quitarse la vida? ¿Hay una edad, profesión, género… que nos predisponga a ello de alguna forma? ¿Qué dicen los expertos?

Si lo piensas un segundo, seguro que recuerdas muchos personajes conocidos que se suicidaron: el actor Robin Williams, el diseñador Alexander McQueen, el cantante Kurt Cobain, la escritora Virginia Woolf… ¿Tenían algo en común? Los investigadores creen que no.

Así lo refleja el psicólogo Jesse Bering (de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda), en su libro Suicidal: Why We Kill Ourselves (University of Chicago Press, 2018): "las cuestiones específicas que llevan a una persona a convertirse en suicida son tan diferentes como sus cadenas de eventos que involucran el ADN y que un experto llama 'mareantes en su variedad’ ".

Suele señalarse a la depresión como causa frecuente en muchos casos de suicidio, sin embargo, la mayoría de las personas que sufren de depresión no se suicidan (sólo alrededor del 5 %, según apunta Bering), y no todas las víctimas de suicidio estaban deprimidas.

"Alrededor del 43 % de la variabilidad en el comportamiento suicida entre la población general puede explicarse por la genética", explica Bering, ”mientras que el 57% restante es atribuible a otros factores". Tener una predisposición genética para el suicidio, junto con una secuencia particular de factores negativos, lleva a algunas personas a tratar de hacer que el dolor y la angustia de vivir se detenga para siempre."En la gran mayoría de los casos, la gente se suicida por culpa de otras personas", dice Bering. "Los problemas sociales (especialmente una preocupación obsesiva por lo que otros piensan o pensarán de nosotros si conocieran ciertos aspectos de nuestra vida que ocultamos) provocan un fuego mortal”.

Como la mayoría de los comportamientos humanos, el suicidio es un acto multicausal. Es difícil determinar las variables predictivas más fuertes, particularmente porque tales estados cognitivos internos pueden no ser accesibles, ni siquiera para la persona que los experimenta. No podemos percibir el funcionamiento neuroquímico de nuestro cerebro, por lo que los procesos internos son típicamente atribuidos a fuentes externas. Incluso quienes piensan en suicidarse pueden no entender por qué piensan en ello, incluso cuándo esta idea podría convertirse en real.

Esta observación es reforzada por Ralph Lewis, un psiquiatra de la Universidad de Toronto, que trabaja con pacientes de cáncer y otros que se enfrentan a la muerte. ”Muchas personas que están clínicamente deprimidas pensarán que la razón por la que se sienten así es por una crisis existencial sobre el significado de la vida o que es por tal o cual evento relacional que ocurrió", dice Lewis. "Pero esa es la atribución subjetiva de la gente cuando en realidad pueden estar deprimidos por razones que no entienden”. En su práctica clínica, por ejemplo, señala: "He visto muchos casos en los que estas crisis existenciales prácticamente se evaporaron bajo la influencia de un antidepresivo".

Este error de atribución, dice Lewis, es común: "En un nivel básico, todos atribuimos mal las causas de nuestros estados mentales, por ejemplo, atribuyendo nuestra irritabilidad a algo que alguien dijo, cuando en realidad es porque estamos hambrientos, cansados". Al consultar a los supervivientes de intentos de suicidio, Lewis comenta: "Dicen:'No sé qué me pasó. No sé en qué estaba pensando'. Esta es la razón por la que la prevención del suicidio es tan importante: porque la gente puede ser muy persuasiva al argumentar por qué creen que la vida, su vida, no vale la pena vivirla. Y sin embargo, la situación parece radicalmente diferente meses después, a veces debido a un antidepresivo, a veces debido a un cambio en las circunstancias, a veces sólo un misterioso cambio de opinión".

Fuente: Scientificamerican.com