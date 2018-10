Más de 250 personas mueren en el mundo por culpa de los selfies

Puede que la próxima vez que estés posando al borde de un acantilado o junto a una maravillosa cascada, te acuerdes de estos datos y extremes las precauciones… Y es que más de 250 personas en todo el mundo han perdido la vida (en los últimos seis meses) mientras hacían un selfie.

Estos son los datos que desprende un nuevo estudio realizado por investigadores asociados con el All India Institute of Medical Sciences, un grupo de facultades de medicina públicas con sede en Nueva Delhi. Los hallazgos de la investigación fueron publicados en la edición de julio y agosto de Journal of Family Medicine and Primary Care.

De las 259 muertes registradas, los investigadores descubrieron que la principal causa era la asfixia, seguida por incidentes relacionados con transportes y caídas desde grandes alturas. Otros motivos que fueron también causa de muerte se relacionaron con animales, armas de fuego y electrocución.

"Las muertes autoinfligidas se han convertido en un importante problema de salud pública", asegura Agam Bansal, autor principal de la nueva investigación.

Aunque el estudio señala que la India tiene el mayor número de muertes de todos los países analizados, existen muchos más informes relacionados con este tipo de incidentes en Rusia, Estados Unidos y Pakistán. Bansal asegura que el verdadero peligro surge cuando la gente se arriesga mientras trata de conseguir la imagen perfecta: "Si sólo estás de pie, no hay problema. Pero si la persona actúa de forma arriesgada, es cuando se convierte en algo peligroso. Lo que más me preocupa es que es una causa evitable de muerte. Lo único que muchos buscan es el selfie perfecto, tener muchos likes, compartirlo en Facebook, Twitter y otras redes sociales. No creo que arriesgar tu vida valga la pena por esto”.

Aunque el número de muertes registradas en el estudio podría parecer alto, Bansal aseguró que podría haber muchos más casos que simplemente no han sido documentados de forma correcta.

El pasado mes de septiembre, un excursionista de 18 años de Jerusalén murió después de caer más de 800 pies (243 metros) de un acantilado en el Parque Nacional Yosemite (EE.UU.), según publicaba ABC News. La madre del joven afirmó que había estado tratando de hacer un selfie en el borde de Nevada Fall, una popular cascada en el parque…

Dos semanas después, se conocía otro caso de una mujer californiana de 32 años que también perdió la vida mientras caminaba en Pictured Rocks National Lakeshore en Michigan (se resbaló y cayó tras detenerse en el borde de un acantilado de 61 metros de altura para tomar algunas imágenes).

Mohit Jain, un cirujano ortopédico que no participó en el reciente estudio pero que ha investigado las muertes por selfie, describió el trabajo de Bansal y de sus colegas investigadores Chandan Garg y Abhijit Pakhare como "realmente necesario" para "concienciar a la gente de que se puede morir mientras hace un selfie".

Jain publicó su propio estudio el año pasado sobre la mortalidad relacionada con la autoestima en el International Journal of Injury Control and Safety Promotion. "A veces los ojos no ven si tu mente no lo sabe," aseguraba Jain.

Su investigación señaló que 75 personas habían muerto tratando de tomar selfies desde 2014 hasta mediados de 2016. "Es como un desastre hecho por el hombre", dijo. "No es un desastre natural".

¿Cómo frenar esta epidemia de muertes por selfies? Algunos países y autoridades parece que empiezan a tomar cartas en el asunto.

Hace tres años, Rusia lanzó una campaña de "Safe Selfie", que incluía el eslogan “Tu vida y tu bienestar valen mucho más que un millón de likes en redes sociales”.

A principios de este mismo año, un parque nacional en Indonesia anunció que trabajaría para crear un lugar seguro para hacerse fotos y selfies después de que un excursionista muriera.

Como siempre, la mejor práctica es el sentido común, y no perder la cabeza (literalmente) por conseguir el selfie perfecto… Porque querrás seguir compartiendo tus selfies en tus redes sociales por muchos más años, ¿verdad?

Fuente: Sciencealert.com