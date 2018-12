Cómo tomar las 12 uvas científicamente (y sin atragantarse)

Intestino grueso

Un dispositivo de tratamiento y expulsión del material residual

Todo lo que no ha sido absorbido en el intestino delgado se convierte en material de desecho que es procesado por el intestino grueso. Y aquí es donde pagamos las consecuencias de la “noche de autos”: el no masticar las uvas, el comerlas a toda velocidad y el posterior brindis con cava son factores que contribuyen a la acumulación excesiva de gas en el aparato digestivo. Además, la fructosa no asimilada por el intestino genera abundante gas al ser fermentada por las bacterias del tracto intestinal, y otro tanto sucede con la fibra de la piel y de las semillas –¿por qué no las pelaría y las despepitaría?–. Para colmo de males, con semejante atracón el aparato digestivo se ve desbordado, su rendimiento a la hora de asimilar alimentos disminuye y produce mayor cantidad de material de deshecho, lo que anima a las mencionadas bacterias y explica el origen de este hedor.



Que el ritmo no pare, no pare…

Pero la producción de gas es sólo una consecuencia de la función del intestino grueso, cuya misión consiste en recibir, espesar y expulsar el material de deshecho. Para hacerlo, tiene que absorber gran parte del agua con que llega desde el intestino delgado. Este conducto tiene dos tipos de movimiento: uno, “perpetuo”, muy suave, y otro más enérgico, denominado segmentación, que facilita la mezcla y el avance, y que sucede 3-4 veces al día; generalmente, tras cada comida. Es más intenso y prolongado cuanto mayor sea la ingesta, y el responsable de que habitualmente haya que ir a “pactar” a la hora de la sobremesa. El tránsito por el intestino grueso tarda entre 12 y 18 horas, aunque factores como el estrés, los nervios y la emotividad pueden acelerarlo. Y creedme: comerse las uvas con las campanadas resulta muy emotivo. Así que, si me disculpáis…