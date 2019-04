Ojo... llevas años usando mal tu crema hidratante con protección solar

No es la primera vez que la ciencia nos advierte de los peligros que corremos cuando no usamos de forma adecuada las cremas en nuestra piel, sobre todo si su principal uso es protegernos de los efectos de los rayos UVA. Varios estudios han destacado la importancia de extender siempre bien la crema por todo el cuerpo, pero que en la cara pongamos especial atención, porque dejamos desprotegidas ciertas zonas por culpa de una mala aplicación. A la que menos importancia le damos es a la de los ojos, pero es precisamente esta la más sensible, por lo que valdrá más la pena un leve picor a contraer un cáncer de piel en los párpados. Ahora la preocupación es por otro tipo de cremas, las hidratantes con el factor de protección solar, las cuales estaríamos usando incluso peor. Veamos por qué...

Según un estudio publicado por la revista PLOS One, quienes usan este tipo de cremas son menos cuidadosos a la hora de aplicarla por la cara que si usaran una crema específica para el sol. Se trata de una conclusión que han obtenido tras un experimento práctico con 84 estudiantes de la Universidad de Liverpool, en el Reino Unido. Los investigadores les dieron a la mitad de ellos una dosis de crema solar y al resto de la crema hidratante con protección. Tras extenderla sobre la cara, estas se fotografiaron con una cámara especial de rayos UVA y cada uno tuvo que contestar un cuestionario donde se les preguntaba por las zonas en las que habían aplicado la crema. Ellos creyeron que en todas. Una semana después repitieron el mismo experimento pero cambiando el tipo de crema, y todos volvieron a considerar que lo habían hecho de forma correcta, pero estaban equivocados.

ArtTimur Getty Images

Tras analizar las caras bajo una luz especial de rayos UVA, los investigadores pudieron ver realmente dónde se habían dado la crema y en ambos casos había zonas expuestas, pero quienes usaron la crema hidratante habían sido más descuidados (un 16.6% frente a un 11.1%). Y, ¿a qué zona correspondía? Precisamente a la de los ojos, lo que demuestra que no estamos acostumbrados a usarla correctamente en esa área.

Para los investigadores resultó curioso que quienes tenían la tez más oscura, se aplicaban la crema incluso mejor que quienes la tenían más clara. Y los hombres lo hicieron mejor que las mujeres.

¿Y cómo es tu caso? ¿Te dejas zonas sin cubrir en la cara, como lo ojos?

Fuente: Live Science