¿Se puede ser alérgico al semen?

Una joven de 31 años ha sufrido un shock anafiláctico al entrar en contacto con el semen de su pareja vía oral. El hombre estaba en tratamiento con amoxicilina, cuyos restos estaban presentes en el esperma y pasaron a la mujer, alérgica a este antibiótico, durante la práctica sexual.

Cuando se presentó en la sala de emergencias del Hospital General Universitario de Alicante, sufría vómitos intensos, dificultad para respirar y el cuerpo cubierto de urticaria. Los médicos le diagnosticaron una reacción anafiláctica moderada y trataron de averiguar qué la había causado. No tenía antecedentes previos de sensibilidad al semen en ninguna otra relación. Tampoco había ingerido nada extraño, no había tomado drogas ni medicamentos y no había sufrido ninguna picadura de insecto. Su única pista era que la reacción de la paciente había comenzado después de tener relaciones sexuales sin protección con su pareja masculina.

En los cinco días previos al incidente, el hombre de 32 años había estado tomando ibuprofeno y Augmentin, un antibiótico recetado para tratar una infección de oído. Su última dosis fue 4 horas antes de que la pareja tuviera relaciones sexuales. “Por lo que sabemos, este es el primer caso informado de una posible anafilaxia inducida por amoxicilina en una mujer después de un contacto sexual oral con un hombre que estaba tomando el medicamento”, ha escrito el equipo médico en un informe publicado en BMJ Case Reports.

La paciente fue tratada con medicamentos para la anafilaxia y se recuperó completamente. Sus médicos decidieron escribir un informe del caso cuando se dieron cuenta de que podían tener un evento excepcional en sus manos. Su recomendación es usar condones si está tomando algún medicamento al que su pareja pueda ser alérgica.

La hipersensibilidad al esperma es muy común

Al margen de este caso, cuyo origen está en una alergia a la penicilina, existe también la llamada hipersensibilidad al plasma seminal, que es una extraña reacción alérgica que podría afectar al 12% de las mujeres, según Michael Carroll, profesor de Ciencia Reproductiva de la Universidad Metropolitan de Manchester (Reino Unido). El grupo más vulnerable sería el de jóvenes de entre 20 y 30 años y su causa podría estar en las proteínas contenidas en el plasma seminal y que se envían al sistema inmunológico, aunque aún no se conocen con precisión.

La reacción suele ser local en la zona que entra en contacto con el semen, pero en casos más graves puede afectar a todo el cuerpo causando urticaria e incluso provocando anafilaxis. A menudo son síntomas que se confunden con la dermatitis o algunas enfermedades de transmisión sexual.