¿Qué ejercicio es mejor para el corazón? ¿Hacer pesas o correr?

Hacer ejercicio físico a cualquier edad, es bueno para reducir los riesgos asociados con las enfermedades cardíacas. Pero, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea mejor que el resto para la salud de nuestro corazón? Pues parece que sí, tal y como se deduce de los resultados de un estudio realizado por un equipo del Department of Public Health and Preventive Medicineat St. George's University in St. George's (en la isla de Granada).

Los investigadores analizaron los factores de riesgo asociados a problemas cardíacos (tales como la presión alta, los niveles elevados de colesterol, la diabetes...), de más de 4.000 americanos adultos de entre 21 y 60 años.

El 36% de los voluntarios más jóvenes y el 25% de los de más edad, realizaban entrenamientos de tipo estático; es decir, ejercicios de fuerza con aparatos y pesas. Mientras que el 25 de los jóvenes y el 21% de los adultos de más edad, realizaban ejercicios aeróbicos: correr o montar en bicicleta.

Los resultados revelaron que el ejercicio físico en general reducía los factores de riesgo cardiovascular en un rango que iba entre el 30 y el 70%. Pero esa reducción era más notoria en aquellos que realizaban entrenamientos de tipo estático.

Fuente: ScienceDaily.