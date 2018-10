¿Quieres adelgazar? FIT: piensa que eres delgado y lo conseguirás

Esta es la base de un nuevo método de investigación llevado conocido como FIT (Entrenamiento de Imágenes Funcionales) y que ha sido publicado recientemente en la revista International Journal of Obesity. Las personas con sobrepeso que participaron en el estudio llegaron a perder una media de 4.3 centímetros más de su cintura, y continuaron perdiendo peso después de que la terapia hubiera terminado.

¿Cuál es la clave de dicho método? Animar a las personas a imaginar no sólo cómo serían siendo más delgadas, sino también lo que la pérdida de peso les permitiría hacer en su vida diaria.Investigadores de la Universidad de Plymouth y la Universidad de Tecnología de Queensland en Australia compararon los resultados de 141 personas que utilizaron dos técnicas diferentes de pérdida de peso, la técnica de Entrevista Motivacional o MI (en la que se anima a las personas a desarrollar y hablar sobre sus necesidades), o esta nueva terapia conocida como FIT.

La doctora Linda Solbrig (facultad de psicología de Plymouth y líder del estudio) aseguraba: "Es fantástico que la gente perdiera significativamente más peso con este método, ya que, a diferencia de la mayoría de los estudios, no proporcionaba consejos ni educación sobre la dieta o la actividad física. La gente era completamente libre en sus elecciones y se le apoyaba en lo que quería hacer, no en lo que un régimen prescribía. La mayoría de la gente está de acuerdo en que para bajar de peso es necesario comer menos y hacer más ejercicio, pero en muchos casos, la gente simplemente no está lo suficientemente motivada para seguir este consejo por mucho que esté de acuerdo con él".

Las personas que utilizaron la intervención FIT perdieron un promedio de cinco veces y media más peso después de seis meses, cayendo 4,11 kg en comparación con poco más de 0,74 kg entre los que utilizaron técnicas de Entrevista Motivacional.

Seis meses después de la intervención, el grupo FIT continuó bajando de peso, cayendo un promedio de unos 6,44 kg, en comparación con los 0,67 kg de media perdidos en el grupo de IM.

Trisha Bradbury, una participante del estudio que fue asignada al estudio FIT, aseguraba: "Perdí a mi madre a los 60 años, y ahora tengo 59 años y varios problemas de salud. Mi motivación fue estar ahí para mi hija. No dejaba de pensar en ponerme el vestido que me había comprado para la graduación de mi hija, y los días en que no tenía ganas de hacer ejercicio, me imaginaba cómo me sentiría. He pasado de 14 a 12 libras y he logrado reducir la dosis que necesito para mis pastillas para la presión arterial. Estoy encantada con el cambio de mentalidad”.

El co-creador de esta técnica FIT, el profesor Jackie Andrade (de la Universidad de Plymouth), señalaba: "Utiliza imágenes para fortalecer la motivación y la confianza de las personas para lograr sus objetivos y les enseña cómo hacerlo por sí mismas, de modo que puedan mantenerse motivadas incluso cuando se enfrentan a desafíos. Estábamos muy emocionados al ver que nuestra técnica logró exactamente lo que esperábamos y que ayudó a nuestros participantes a alcanzar sus metas y, lo más importante, a mantenerlas".

