Esto es lo que (de verdad) debes hacer si te ataca un enjambre de avispas o abejas

¿Has encontrado en casa este verano algún nido de avispas o abejas? ¿Sabes cómo actuar correctamente si ves atacado por un enjambre que cuida de su nido?

Aunque muchos tutoriales de YouTube apuesten por el uso de detergentes, aspiradoras (¡o incluso explosivos!) para eliminar a estas criaturas (y a sus nidos), el consejo de los expertos es contar con ayuda profesional.

Lo cierto es que las avispas, avispones y abejas pueden llegar a ser bastante peligrosos. Según Lifehacker, representan el 33% de todas las muertes relacionadas con animales en los Estados Unidos (durante los últimod 20 años). La introducción de su veneno (en forma colectiva, en gran dosis) en el cuerpo humano puede ciertamente provocar algunas reacciones peligrosas (a veces mortales), por lo que saber cómo actuar en caso de un ataque resulta primordial.

Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer consejo (y el mejor de todos) resulta bastante obvio: no acercarse a sus nidos, si somos conscientes de su existencia. Si no sienten que amenazamos sus nudos, no se molestarán en atacar.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) ofrece algunos consejos (que, curiosamente, suele ser lo contrario a lo que tendemos a hacer cuando nos vemos en una situación como esta): ”Mantén la calma y muévete lentamente si te encuentras con avispas, avispones o abejas", explica un artículo de uno de sus blog. "No muevas los brazos ni los golpees." Si lo haces, los provocarás para que ataquen más, ya que parecerás más amenazador.

Ni siquiera deberíamos intentar golpearlos de uno en uno. Si lo hacemos, pueden liberar feromonas, que atraen a más avispas o abejas, según la Asociación Británica de Control de Plagas.

Y, ¿cómo actuar en el caso de encontrarnos con un enjambre de las famosas abejas africanas? Aunque presentan menos cantidad de veneno por abeja que otras especies, sus enjambres son más poblados, más rápidos y más agresivos.

En este caso, la solución que da el Departamento de Agricultura de los EE.UU es: ”Huya rápidamente”.

Fuente: Iflscience.com