¿Por qué contiene la respiración este pez?

El hallazgo de varios peces de la familia Chaunacidae que contienen su respiración bajo el agua hasta cuatro minutos ha sido casual. Un grupo de investigadores de Dickinson College y Howard University, en Estados Unidos, observaron el extraño comportamiento mientras revisaban vídeos grabados por la agencia científica Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Los peces respiran mediante branquias, los órganos respiratorios de numerosos animales acuáticos que les permiten extraer el oxígeno del agua. En las imágenes se observa la habilidad extraordinaria de estos peces para contener grandes cantidades de agua en sus cámaras branquiales sin inhalar o exhalar. Tienen el cuerpo flácido con la capacidad de hincharse en un gran globo. Su ruda piel está recubierta de pequeñas escamas similares a espinas y la boca es grande, casi vertical, con diminutos dientes dispuestos en bandas.

El equipo tomó también imágenes por tomografías computarizadas (TC) de algunas muestras de museo para examinar las enormes cámaras branquiales que usan estos animales para retener el agua. Este género de peces, que se distribuye por los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, toma su nombre del griego chaunax, que significa irrealidad.

Los científicos registraron con sus equipos ocho ejemplares, pero aún no han resuelto por qué contienen la respiración bajo el agua. Una de las posibilidades que barajan en su artículo, publicado por Nicholas P. Long y Stacy C. Farina en Journal of Fish Biology, es que se inflan cuando sienten peligro, adquiriendo un enorme tamaño con espinas puntiagudas que disuaden a los depredadores. De hecho, esta estrategia les permite aumentar su volumen corporal un 30%. Tampoco descartan que este género, de carácter extremadamente perezoso, contengan el agua para ayudarles a reservar una energía que de otro modo usarían para bombear agua.