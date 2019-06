Si no se pone remedio, los koalas se deshidratan

Habitualmente, un koala cubre sus necesidades de agua con las hojas que come, a menudo de los eucaliptos, pero con las condiciones actuales climáticas esto ha empezado a resultar insuficiente. Científicos australianos aseguran que estos animales se enfrentan, igual que otras especies, a una supervivencia cada vez más dura a causa del cambio climático. Se desmonta así el mito de que los koalas no necesitan beber agua, según Valentina Mella, zoóloga de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de Sydney y autora de un estudio que publica la revista PlosOne.

En su hábitat australiano, el koala está expuesto a olas de calor extremo cada vez más repetidas. Si se deshidrata, puede morir. Las hojas de eucalipto no contienen suficiente líquido e ingeridas en exceso podrían intoxicar al animal. Para paliar los efectos de la sequía, Mella y su equipo han diseñado un sistema de fuentes encajadas en los árboles para facilitar su acceso a estas criaturas.

Como ejemplo de la situación extrema, Mella cuenta que en ocasiones se han acercado a los humanos para beber de botellas, una conducta inaudita en ellos. Los investigadores probaron primero algunos prototipos, incluida una plataforma en un árbol que los koalas ignoraron debido a su complejidad. Pero observaron que sí bebían de un simple cuenco, por lo que decidieron instalar un sistema alimentado por gravedad que rellena automáticamente el tazón desde un tanque más grande.

Durante los primeros doce meses del estudio, los koalas bebieron de las estaciones de agua en 400 visitas, a menudo vorazmente, incluso durante siete minutos seguidos o más. “Eso es impresionante para cualquier animal, y mucho más para uno que se supone que no debe beber mucho. Nos está diciendo que algo está sucediendo y que es hora de hacer algo al respecto".

Las estaciones de agua de este equipo han empezado a dar sus resultados en otras partes del país y el equipo de Mella no descarta que la herramienta pueda ser útil en toda Australia, dada la tendencia imparable a un clima cada vez más cálido. La científica piensa en su utilidad incluso en propiedades privadas: “Si eres un agricultor y sabes que tienes koalas en tus tierras, ¿por qué no tener algunas estaciones de bebida para que estos animales puedan obtener un poco de agua? O si estás en un área urbana y sabes que viven cerca, ¿por qué no tener una estación en tu patio trasero? ” Los investigadores han publicado una lista de consejos para aquellos ciudadanos que quieran responder a esta sugerencia.