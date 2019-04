Saber dónde vivimos nos hará más conscientes de lo que tenemos y de lo feas que se pueden poner las cosas si no prestamos un especial cuidado al medioambiente. Cualquier hecho que para nosotros resulta insignificante se vuelve primordial para nuestra propia existencia en un mundo que (seamos sinceros) no somos capaces de cuidar. Para apreciarlo como se merece, Netflix apuesta por Our Planet (Nuestro Planeta) una nueva serie documental de los prestigiosos productores británicos Alastair Fothergill (The Blue Planet -2001-, Planet Earth -2006-) y Keith Scholey (African Cats -2011-, Bears -2014-).

Este proyecto cuenta con ocho capítulos con imágenes inéditas de animales salvajes y sus hábitats: desde aves marinas bombardeando el océano o ñus tratando de evitar a los licaones en el Serengeti, pasando por mundos de hielo en mitad de la Antártida o el centro de las más frondosas junglas y selvas, hasta sumergirnos en el fondo del mar o adentrándonos en pleno desierto. Fothergill y Scholey han pasado 4 años y medio junto a un equipo de más de 600 personas, rodando en más de 50 países de todos los continentes y este es el resultado que podéis ver en Netflix, narrado por la voz de la actriz Penélope Cruz (de Sir David Attenborough, en su versión original).

Pero, ¿cómo han logrado sacar adelante un trabajo así? Desde QUO, tuvimos la oportunidad de hablar con los productores y esto es lo que nos han contado. Hace 5 años, tanto Fothergill como Scholey comenzaron a maquinar la idea de sacar adelante un documental en el que invertir tiempo y la más alta tecnología para lograr un producto de gran calidad que llevar a la pequeña pantalla, algo que ya habían logrado anteriormente con otros trabajos para la BBC. Pero esta vez, querían dar un paso más: “No queríamos solo destacar la grandeza de nuestro planeta, sino también mostrar, por primera vez, los retos medioambientales a los que se enfrenta. Se trata de un equilibrio entre ambos aspectos y creímos que era el momento perfecto para una serie así”, apunta Fothergill. “Esperamos que la gente se conciencie no solo de los problemas que afronta la naturaleza, sino también de las soluciones para resolverlos”, destaca Scholey.



Oliver Scholey/Silverback/Netflix

Tanto uno como otro, llevan más de 30 años trabajando en este tipo de documentales y ellos más que nadie, saben cómo el mundo ha cambiado a lo largo de todo este tiempo. Y lo más preocupante, lo rápido que lo ha hecho. Un ejemplo claro lo destaca Scholey quien es un experto buceador que ha nadado en aguas profundas durante años: “Llevo 40 años nadando entre diferentes arrecifes de coral por todo el mundo. Cuando pienso en algunos de los que estuve cuando era mucho más joven, ya no podemos grabar en ellos porque han empeorado con el tiempo. Sigue habiendo algunos buenos, pero cada vez son menos”.

¿Y cómo puede haber gobiernos que aún crean que el cambio climático no es una realidad? Para ellos, lo que importa no es lo que piense uno, sino lo que puedan pensar muchos, y creen que Our Planet es un buen comienzo para entenderlo: “Nuestro objetivo es inspirar a la gente que debemos cuidar nuestra biodiversidad para recuperarla de los efectos del cambio climático. Así que esperemos que la gente se sienta con la fuerza de presionar a los políticos, a los directores empresariales para hacer que el cambio sea posible”, advierte Fothergill. “Aquellos líderes que niegan que el cambio climático es evidente les diría ‘ved Our Planet’. Mostrando a la gente lo que ocurre es un mensaje más fuerte que contándoselo”, aconseja Scholey.

El hecho de que una plataforma como Netflix haya apostado por un proyecto como este ha sido toda una alegría para ambos, ya que “por una vez, un trabajo nuestro va a estar disponible para el mundo entero durante meses, incluso años, algo que con nuestros anteriores trabajos para BBC no ocurría, ya que solo se mantenían accesibles por unas 5 o 6 semanas. Otro punto positivo es que el público que más usa Netflix es menor de 30 años, son jóvenes que se preocupan por el futuro del mundo en el que van a vivir. Es nuestra obligación hacer que las cosas cambien”, destaca Scholey.

Paul Stewart/ Netflix/Silverback

Con cada episodio, podréis ver qué tipo de tecnología se usó para grabar las escenas que forman parte del documental, los drones que se utilizaron para acercarse lo más cerca posible a las aves, cómo filmaron en lo más profundo del mar… Así que tendréis al menos 10 minutos de escenas sobre “cómo se hizo”, para descubrir la importancia de este trabajo (solo pensad una cosa, por cada minuto en el documental, tuvieron que grabar 300 más. Imaginad la de horas que les llevó sacar adelante un trabajo como este).

Para más información del proyecto y conocer más detalles detrás de la grabación del mismo y los problemas a los que se enfrenta la naturaleza, puedes visitar su página oficial www.ourplanet.com.

Discovery Max también se apunta al “Día de la Tierra”

Aprovechando la efeméride, el canal estrena una programación especial de 24 horas sobre nuestro planeta. Un homenaje que vendrá acompañado del estreno de la serie “La Tierra desde el espacio”, una serie documental de dos capítulos de una hora de duración, que mostrarán el planeta, su historia y su belleza desde unos ángulos y unas perspectivas inéditas hasta al momento. Se trata de un viaje que abarca 4.500 millones de años, filmado en 4K y elaborado gracias a la utilización de drones Gyro Stabilized y técnicas digitales en 3D que permitirán unas impresionantes imágenes de la Tierra con factura cinematográfica.

Discovery Max

Según apunta Dicovery Max, “aborda la historia de nuestro planeta desde una perspectiva visual que incluye imágenes térmicas de la antigüedad, la visión de la Tierra en la Edad de Hielo o las imágenes más actuales capturadas por la Estación Especial Internacional. Una combinación de la tecnología moderna y una trepidante narración audiovisual que permitirá al espectador moverse sin problema por todo tipo de altitudes y puntos geográficos y también por las etapas y eras geológicas que ha vivido nuestro planeta”.

El documental se divide en tres bloques principales: los orígenes y la evolución de la Tierra, la vida que alberga en su superficie y el 'antropoceno', es decir, la era moderna. Podréis verlo a partir de las 22:30. Consulta el resto de la programación aquí.