Esta serpiente puede envenenarte sin ni siquiera abrir la boca

Inyecta veneno sin necesidad de abrir la boca. Esta inusual habilidad es exclusiva de la serpiente stiletto, un atractaspidino de largos colmillos que sobresalen por las esquinas de su boca pudiendo dar auténticas puñaladas. Mark Oliver-Röeder y otros científicos del Museo de Historia Natural de Berlín la han descubierto escondida en los frondosos bosques de Liberia y Guinea. Su veneno, aunque generalmente no se considera letal, es potencialmente citotóxico y causa un intenso dolor, hinchazón, ampollas y, en muchos casos, daño en los tejidos. Algunas víctimas han llegado a perder un dedo.

Myke Clarkson

Como no existe aún antídoto, los médicos solo pueden tratar el dolor, rehidratar al paciente y esperar a ver cómo evoluciona el daño tisular. Según los expertos, no conviene recurrir a la intervención quirúrgica en los días posteriores a la mordedura. Tampoco hay evidencia de que la administración temprana de antibióticos sea eficaz.

A esta característica, la serpiente stiletto suma su habilidad para saltar grandes distancias. Cuando los investigadores dieron con ella, trataron de atraparla agarrándola detrás de la cabeza con los dedos. Pero no fue la mejor idea. En esta posición, intentó atacar repetidamente, alejarse de los humanos o enrollarse y desenrollarse bruscamente saltando distancias equivalentes a casi toda su longitud corporal. Ninguno resultó herido, pero, aunque así hubiese sido no les habría matado, ya que su veneno no es peligroso a pesar de lo aparatoso.

Rodel et al., Zoosystematics and Evolution, 2019

El equipo halló otros dos ejemplares en las plantaciones de café y banana en el sureste de Guinea. Todos ellos fueron descritos como estilizados, moderadamente robustos y con cabeza redondeada. Se conocen otras 21 serpientes Atractaspis branchi o stiletto, casi todas en África subsahariana. El descubrimiento sugiere que las regiones africanas son un centro de biodiversidad rica y endémica que, lamentablemente, se enfrenta a muchas amenazas, incluso en medio de los bosques. Los autores de esta investigación necesitan más estudios para recopilar más información sobre sus necesidades ecológicas y características biológicas.

