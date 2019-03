Esta es la razón por la que no debes tener un león como mascota

El checo Michael Prasek, de 33 años, adoptó un león de 9 años en 2016 para criarlo en el patio de su casa en Zdechov, al este de la República Checha. Un año después, en 2017, sumó una hembra con la idea de que en algún momento llegaran a procrear, pero es algo que ya no sucederá. El león ha acabado con la vida de su amo este pasado martes, un suceso que ha obligado a las autoridades a matar a ambos ejemplares (a pesar de que se encontraban en jaulas separadas). Por el momento, se desconocen las causas que llevaron al león a lanzarse sobre su amo dentro de la jaula en la que estaba siendo criado. Según los agentes que llegaron hasta la escena de lo sucedido, el cuerpo estaba destrozado, por lo que se cree que el ejemplar le atacó con furia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Prasek documentaba todo lo que hacían sus crías, por lo que no sería descabellado pensar que en las próximas semanas puedan acceder a las cámaras de seguridad y puedan ver cómo se sucedieron los hechos. Lo que más ha extrañado a los agentes es que con lo meticuloso que parecía ser con ellos, se quedase encerrado en la jaula del león sin posibilidad de salir. Algo que tendrán que investigar para saber realmente lo que pasó. Pero como muestran estas imágenes que subía públicamente a Facebook, la relación era de lo más estrecha con ellos. Aquí le vemos con la hembra...

Pero, ¿cómo le permitieron tener a estos dos ejemplares en el jardín de su casa? Los vecinos sabían de las andanzas de Prasek y generó tal desconfianza en el barrio que fue denunciado en varias ocasiones por crianza ilegal. El problema es que únicamente pudieron multarle por ello, pero no pudieron llevarse los ejemplares a otro lugar. A pesar de que la construcción de las jaulas no era legal, no había evidencias de que los animales estuvieran siendo maltratados o se encontrasen viviendo en malas condiciones, por lo que no pudieron llevárselos a la fuerza. La única vía era tener un lugar alternativo donde llevárselos, pero al no haberlo le dejaron quedárselos en casa.



Michael Prasek con la hembra de león que tenía acogida en el patio de su casa. Michael Prasek Facebook

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora son muchas las voces que critican lo sucedido desde todos los puntos de vista: ¿cómo se permitió tener a animales felinos tan grandes cerca de casas con niños? ¿Por qué no se actuó con anterioridad? ¿Qué leyes rigen la tenencia de animales así en una ciudad? ¿Por qué los policías acabaron con la vida de los dos leones, si el cuerpo solo estaba en una de las jaulas? Seguiremos atentos...