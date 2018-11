La mitad de toda la lluvia anual del mundo cayó en solo doce días

¿Llueve más o menos actualmente? Pues parece que algo más, pero lo hace de forma concentrada en períodos de tiempo más cortos, tal y como revelan los resultados de un nuevo estudio realizado por un equipo del Instituto de CienciasAtmosféricas y Climáticas en Zurich y de la Universidad de Colorado.

Los investigadores analizaron los datos anuales de lluvias recopilados desde 1999, por 185 estaciones meteorológicas repartidas por todo el planeta. Y comprobaron que la mitad de todas las precipitaciones, ya fueran en forma de agua o nieve, cayeron en tan solo doce días especialmente húmedos.

Y no solo eso. Usando dichos datos para realizar simulaciones de cara al futuro, com probaron que para el año 2100, esos doce días podrían reducirse a solo once.

Según los investigadores, los fenómenos climáticos se están volviendo más extremos. Y una muestra de ello es que ahora llueve más, pero de forma más intensa y concentrada en el tiempo. Algo que no es bueno ya que aumenta el riesgo de inundaciones y perjudica a la agricultura, que necesitaría que las lluvias caigan de forma más espaciada.

Fuente: LiveScience..