Los elefantes podrían tener habilidades matemáticas

Tony C French

Tony C French

Diversas especies animales han demostrado tener algo parecido a ciertas habilidades matemáticas, pero podría ser que los elefantes sean los que las tienen más desarrolladas. Así se desprende de los resultados de un experimento realizado por la Universidad SOKENDAI de Japón.

Los investigadores realizaron un experimento con tres elefantes asiáticos a los que entrenaron para manejar una pantalla táctil en las que se les mostraba una serie de imágenes. Cada imagen consistía en un conjunto de frutas, y los animales tenían que seleccionar aquellas en las que se veían más frutas. Si acertaban se les daba una recompensa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Las distintas frutas de cada imagen no estaban representadas a un mismo tamaño, para evitar que los elefantes hicieran su elección basándose en el espacio total que ocupaba el conjunto de frutas.

Y los resultados de la prueba revelaron que uno de los animales, concretamente una elefanta llamada Authai, era especialmente buena, ya que tuvo un porcentaje de un 66% de aciertos. Según los autores del experimento, este sería un indicio de que los elefantes tienen ciertas capacidades numéricas que no se ven afectadas por la magnitud de los números representados. Lo que les conferiría una cierta similitud con los humanos.

Pero el experimento tiene que ser tomado con cautela, ya que no hay que olvidar que dos de los elefantes que participaron en el experimento no participaron en la prueba. Además, los autores de la investigación reconocen que estos resultados (de confirmarse con más experimentos), no sería extrapolables en principio a los elefantes africanos, ya que ambos linajes se separaron hace mucho tiempo, y sus capacidades cognitivas pueden haberse desarrollado de modo diferente.

Fuente: IFL Science.