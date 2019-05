¿Por qué no deberías darle comida casera a tu mascota?

21 millones de páginas. En menos de medio segundo. Ese es el resultado de buscar en Google “comida casera de mascotas”. Pero puede que recurrir a esta fuente (de consulta y de alimentos) no sea una muy buena idea según un reciente estudio realizado por la Universidad de California, Davis, liderado por Jennifer Larsen.

El estudio, publicado en Journal of American Veterinary Medical Association, es el primero en examinar recetas caseras para gatos adultos sanos. El equipo de Larsen evauló 114 recetas escritas por veterinarios y por no veterinarios. Los resultados mostraron que el 40% de las recetas no proporcionaba instrucciones de alimentación, y el resto de ellas carecía de detalles o no quedaban claro sus especificaciones.

"Solo 94 recetas proporcionaban suficiente información para el análisis nutricional – explica Larsen en un comunicado – y ninguna de ellas tenía todos los nutrientes esenciales para cumplir con las cantidades recomendadas por el Consejo Nacional de Investigación para gatos adultos”.

Las recetas analizadas carecían de nutrientes independientemente de si estaban escritas por veterinarios, aunque sí estás últimas tenían menos deficiencias en nutrientes esenciales. La mayoría de las recetas carecían de concentraciones de tres o más nutrientes, y a algunas les faltaban cantidades adecuadas de hasta 19 nutrientes esenciales. Además, muchas recetas tenían deficiencias graves, que proporcionaban menos del 50 %de las cantidades recomendadas de varios nutrientes esenciales, como el hierro, el zinc, la tiamina, la vitamina E y el manganeso.

En cuanto a los perros, tiempo atrás Larsen realizó un estudio similar en estos animales.

Su equipo analizó 200 recetas de 34 fuentes diferentes, incluidos libros de texto veterinarios, libros de cuidado de mascotas y sitios web. Los resultados, publicados en Journal of the American Veterinary Medical Association, señalan que solo nueve de las 200 recetas, incluidas ocho de las nueve escritas por veterinarios, proporcionaban todos los nutrientes esenciales en concentraciones que cumplían con los estándares mínimos establecidos para perros adultos.

La conclusión de los autores es que los dueños de mascotas no deben temer a los alimentos comerciales, pero recomienda a los dueños de perros y gatos que desean darles una dieta casera, consultar con un nutricionista veterinario especializado en formular dietas caseras para mascotas.