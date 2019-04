Las personas espirituales son más felices

Las personas que creen en la idea de que todo en el planeta está conectado entre sí, parecen tener una mayor satisfacción con la vida, independientemente de si pertenecen a una religión o no. Esa es la conclusiòn de una investigación publicada en Psychology of Spirituality and Religion.

"El sentimiento de estar en armonía con un principio divino, la vida, el mundo, otras personas o incluso actividades, se ha discutido en varias tradiciones religiosas, pero también en una amplia variedad de investigaciones científicas de diferentes disciplinas – explica Laura Marie Edinger-Schons, líder del estudio, en un comunicado –. Los resultados de este estudio revelan un efecto positivo significativo de las creencias de unidad en la satisfacción con la vida, incluso sin tener en cuenta las creencias religiosas”.

Edinger-Schons realizó dos encuestas con cerca de 130.000 personas y descubrió una correlación significativa entre las puntuaciones en su concepción de estar conectados con lo que les rodea. Más importante aún, también descubrió que las personas con puntajes más altos señalaban una mayor satisfacción con la vida.

Para determinar si las respuestas dependían del momento en el que se encontraban o era algo permanente en el tiempo, los expertos realizaron la misma encuesta seis semanas después. Los resultados mostraron que las creencias no habían cambiado significativamente.

Los participantes provenían de una variedad de orígenes religiosos, incluidos protestantes, católicos, judíos, musulmanes, hindúes y budistas. Junto a ellos, más de una cuarta dijeron que eran ateos.

Si bien los puntajes de unidad variaron según la religión (los musulmanes tenían la puntuación media más alta, mientras que los ateos tenían el puntaje más bajo), resultaron ser indicadores mucho mejores de la satisfacción con la vida que las creencias religiosas.