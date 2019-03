Está píldora anticonceptiva ya es segura para hombres

A principios de 2019, un equipo de científicos del Instituto Biomed desarrolló la primera píldora anticonceptiva masculina que se sometió a pruebas de seguridad en humanos. Los resultados se publicaron en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism . Ahora, este mismo equipo ha creado un "compuesto hermano" del undecanoato de dimetandrolona, ​​o DMAU. Se llama 11-Beta-MNTDC y también ha pasado las pruebas de seguridad y tolerancia en hombres que la usaron diariamente durante un mes. El compuesto 11-Beta-MNTDC produjo respuestas hormonales consistentes con una anticoncepción efectiva, según los resultados presentados en la reunión anual de la Endocrine Society en Nueva Orleans.

“El 11-beta-MNTDC es una testosterona modificada que tiene las acciones combinadas de una hormona masculina (andrógeno) y una progesterona – señala la líder del estudio, Christina Wang –. Nuestros resultados sugieren que esta píldora, que combina dos actividades hormonales en una, disminuirá la producción de esperma al tiempo que mantiene la libido”.

El estudio se realizó en 40 hombres sanos. Diez participantes del estudio recibieron una cápsula de placebo o un fármaco ficticio. Los otros 30 recibieron 11-beta-MNTDC en una de dos dosis; 14 hombres recibieron 200 miligramos y 16 recibieron 400 mg. Los sujetos tomaron el fármaco o el placebo una vez al día con alimentos durante 28 días.

Entre los hombres que recibieron 11-beta-MNTDC, el nivel promedio de testosterona circulante se redujo tanto como en casos de deficiencia de andrógenos, pero los participantes no experimentaron ningún efecto secundario grave: fatiga, acné o dolor de cabeza en cuatro a seis hombres. Cinco voluntarios señalaron una leve disminución en el deseo sexual, y dos describieron una disfunción eréctil leve, pero la actividad sexual no disminuyó. Además, ningún participante dejó de tomar el medicamento debido a los efectos secundarios, y todos pasaron las pruebas de seguridad.

Debido a que el fármaco tardaría al menos de 60 a 90 días para afectar la producción de esperma, 28 días de tratamiento es un intervalo demasiado corto para observar la supresión óptima de esperma, por lo tanto se planean estudios más largos y, si el medicamento es efectivo, pasará a estudios más amplios y luego realizará pruebas en parejas sexualmente activas.

"La anticoncepción masculina hormonal segura y reversible debería estar disponible en aproximadamente 10 años – concluye Wang –. El 11-beta-MNTDC imita la testosterona en el resto del cuerpo, pero no está lo suficientemente concentrado en los testículos como para apoyar la producción de esperma".