¿Se puede hacer un Stradivarius en el siglo XXI? Este hombre dice que sí

Este es David Leonard Wiedmer, el hombre que está intentando reproducir el sonido de los míticos Stradivarius, pero en el siglo XXI.

Pese a su juventud, apenas tiene 29 años, Wiedmer es un luthier galardonado internacionalmente. Uno de sus violines ganó el oro en la última competencia internacional de la Violin Society of America, también se hizo con el oro por uno de sus violoncelos y ganó plata por una viola.

Ahorra Wiedmer se ha propuesto la tarea de reproducir el legendario violín italiano en su taller ubicado en un muelle en Lyon, sureste de Francia.

“Es la primera vez que hago este modelo, así que espero escuchar cómo suena – señala Wiedmer – . Aparentemente el original suena muy, muy bien, así que tendremos que encontrar las mismas características nuevamente. Es un desafío”.

Wiedmer se ha formado en la Ecole Nationale de Lutherie de Mirecourt y realizó prácticas en Nueva York y en Londres con el renombrado luthier Florian Leonhard.

Si bien parte del aprendizaje de su oficio durante esta etapa involucraba la restauración de instrumentos antiguos, también se dedicó a crear el suyo, lo que involucra enormes desafíos.

“Está el trabajo en madera, está la música, la relación humana, la psicología, la física, la química…– añade Wiedmer – . Es realmente un proceso de pensamiento constante. Me encanta pensarlo y este es precisamente un trabajo en el que solo haces eso y no hay respuestas. De hecho, no hay un violín perfecto. El violín perfecto, es el que mejor se adapta a cada músico”.

A Wiedmer le lleva al menos un mes hacer un violín y su precio oscila entre los 6.000 y 12.000 euros. Pero hasta 2022 no acepta más reservas.