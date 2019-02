Este será el mejor tiempo que haremos en una maratón

El 10 de abril de 1896, el griego Spiridon Louis ganó el primer maratón olímpico en Atenas, en un tiempo de 2:58 (aunque la distancia para el evento fue de solo 40.000 metros, en lugar de los 42.195 oficiales). Por su parte, Marie-Louise Ledru ganó la maratón de París, en 1918, con un tiempo de 5:40.

Desde entonces mucha agua ha pasado bajo el puente: el récord mundial masculino (oficial) lo ostenta Eliud Kipchoge, de Kenia, con un tiempo de 2:01, aunque también corrió el maratón más rápido de todos los tiempos con un tiempo de 2:00:25 en la carrera de Nike Breaking2, en Monza, Italia, el 6 de mayo de 2017, solo que este no fue homologado por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) al no tratarse de un evento oficial. El femenino, mientras tanto, es propiedad de Paula Radcliffe, con 2:15.

La pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿Podrán los hombres bajar de las dos horas y las mujeres de los 130 minutos?

Simon Angus, experto en estadística y ultramaratonista se hizo esta misma pregunta y creó un modelo para predecir el tiempo mínimo para esta distancia. Los resultados, publicados en Medicine and Science in Sports and Exercise, señalan que la “frontera” para los hombres está en 1:58.05, mientras que el de maratón femenino, será de 2:05.31.

El estudio es el primero en abordar los tres aspectos relacionados del rendimiento de la maratón en un marco de modelado: el límite de menos de dos horas, los límites de la capacidad de carrera fisiológica humana y la equivalencia de género.

También destaca las barreras potenciales que enfrentan las atletas de élite en el maratón.

“La posibilidad de romper las dos horas en la maratón, en un evento oficial, ha atraído un interés creciente en los últimos tiempos – explica Angus en un comunicado – . Las perspectivas de que un atleta masculino pase menos de dos horas en un evento de la IAAF, incluso en un futuro próximo, parecerían altas dado que el récord mundial más reciente redujo la marca en 78 segundos, y el proyecto Nike Break 2 logró rebajar la marca 25 segundos. Sin embargo, una espera de 13 años parece más en línea con la evidencia”.

De acuerdo con el modelo creado por Angus, en junio de 2024 habrá un 5% de posibilidades de batir las marcas femeninas y masculinas, en 2032 un 10% y en 2054 un 25%.