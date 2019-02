La huella del último neandertal

Muniz et al./Quaternary Science Reviews

Hace miles de años, un miembro del género Homo dejó una huella en la arena, cerca de una cueva de Gibraltar. La huella se endureció y se convirtió en piedra.

Ahora, un equipo multidisciplinar de geólogos y paleontólogos de las Universidades de Sevilla, Huelva, Lisboa, Naturtejo Global Geopark y Coimbra (Portugal),Toronto (Canadá), Atacama (Chile) y del Geological Survey de Japón la ha encontrado y analizado.

Los resultados, publicados en Quaternary Science Reviews, señalan que podría haber sido hecha por un neandertal (Homo neanderthalensis). De ser así sería la segunda huella neandertal encontrada en todo el mundo, la primera fue hallada en Rumanía. Pero hay más.

Los neandertales, uno de nuestros parientes más cercanos, han desaparecido hace mucho tiempo, aunque existe cierto debate sobre la fecha exacta.

En general, se acepta que, en la mayor parte del mundo, los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años. La huella de Gibraltar, sin embargo, es más reciente: se remonta a solo 29,000 años atrás, por lo tanto es posible que pertenezca a uno de los últimos miembros de esta especie.

La huella tiene aproximadamente 17 centímetros de largo, lo que indica un individuo de 106-126 centímetros de altura, posiblemente un adolescente joven. Pero, solo con esta información, es imposible saber si fue hecha por un humano o un neandertal.

Para intentar confirmarlo el equipo, liderado por Fernando Muñiz, usó una técnica de datación llamada luminiscencia estimulada ópticamente, que puede determinar cuánto tiempo hace que los granos de arena estuvieron expuestos a la luz solar. El resultado mostró que tenía alrededor de 28.450 años, con un margen de error de ± 3 mil años.

Los humanos modernos, por lo que sabemos, aún no habían llegado a Gibraltar en esas fechas y es posible que los neandertales aún permanecieran allí. Pero tampoco está tan claro. Un estudio publicado en Nature no pudo replicar la fecha del descubrimiento de la cueva de Gorham (donde se realizó el hallazgo), y un artículo reciente, descubrió que los humanos modernos podrían haber habitado el extremo sur de la Península Ibérica, no lejos de Gibraltar, antes de lo que se pensaba, hace aproximadamente 43-45,000 años.

De modo que no se puede descartar la posibilidad de que la huella pertenezca a un humano moderno. Sin embargo, los investigadores creen que un neandertal era la fuente más probable.

“Los datos morfológicos de la huella, combinados con la datación obtenida y la ausencia de hombres modernos en Gibraltar durante el período considerado, acercan a los neandertales a ser la “Cenicienta”, afirman los autores en su estudio.