Hay retos muy estúpidos que circulan por Internet y las redes sociales y, qué casualidad, todos parecen ocurrir en el mismo sitio, en Estados Unidos. Hace poco os hablamos del "Bird Box Challenge", en el que la gente salía a la calle con los ojos vendados tratando de hacer vida normal y simulando la película de Netflix "A Ciegas", también nos hicimos eco de uno que consistía en inhalar condones por nariz y sacarlos por la boca, y hasta incluso os advertimos sobre el "Tide Pode Challenge", en el que la gente trataba de mastica pastillas solubles para la lavadora. Todas tienen en común una cosa, llevaron a muchos adolescentes (y otros no tanto) al hospital, poniendo en serio riesgo su vida.

Ahora, ha llegado la última sensación y ocurre en el norte del país, donde se están viviendo temperaturas realmente bajas desde hace varias semanas. Muchos no pueden ir a trabajar o a la escuela, así que matan el aburrimiento lanzando agua hirviendo al aire con la idea de que esta se congele al instante. La idea es que al estar a una temperatura tan caliente y salir disparada hacia el aire helado se convierte en cuestión de segundos en nieve escarchada (el conocido como efecto Mpemba. Alguien graba ese momento y luego lo reproducen a cámara lenta. La imagen, no vamos a engañar a nadie, es preciosa pero eso no quita que sea temeraria.

Más de uno, como ocurre en el vídeo, no ha calculado bien cómo hacer ese lanzamiento y parte del agua cae en la piel o en zonas expuestas que acaban por generar quemaduras graves. De hecho, un hospital de Chicago ha tenido que atender a al menos 8 personas en esta situación y ya ha dicho basta. Piden que, por favor, no traten de hacer ese reto ni animen a otros a hacerlo, porque puede resultar muy peligroso. De entre los atendidos, la mayoría ha acabado con quemaduras importantes y una de ellas ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente.

Como decimos, este challenge ha sorprendido a los servicios de emergencias, porque han llegado a atender desde un niño de 3 años hasta un señor de 53. Lo que hace creer que ya no solo es quién haga el reto, sino también cómo de cerca están quienes lo hacen, hiriendo sin sentido a personas como este joven. Y por si alguien se lo pregunta, no, no hay ninguna manera segura de hacerlo. La única solución es evitarlo.

¿Por qué se llama "efecto Mpemba"?

En 1963, un estudiante de la Escuela Secundaria Mkwawa, en Tanzania, llamado Erasto B. Mpemba, se dio cuenta de que los helados que preparaba con agua caliente se congelaban antes que los que hacía con agua fría. Seis años después publicó esta idea en un estudio, y hasta ahora no hay evidencias 100% fidedignas de la razón que hay detrás aunque son muchos los estudios que han tratado de darle una hipotética respuesta centrándose en procesos como la evaporación, la convección térmica, el superenfriamiento, cómo se funde la escarcha y cómo se disuelven los gases. Pero aún es un misterio... que los americanos están tratando de descubrir a lo loco frente a sus casas.