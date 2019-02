¿Cuál fue el primer animal que caminó en el planeta?

Un equipo internacional coordinado por Abderrazak El Albani, ha descubierto las huellas del organismo más antiguo que se desplazó en nuestro planeta. Mientras que el rastro anterior databa de hace 570 millones de años, esta nueva evidencia tiene 2.100 millones de años y fue descubierta en un depósito fósil en Gabón, donde ya se habían encontrado los organismos multicelulares más antiguos.

Los rastros descubiertos por el equipo de El Albani demuestran que ciertos organismos multicelulares, que habitaron este primitivo ecosistema marino, eran lo suficientemente sofisticados como para moverse a través de su lodo, rico en materia orgánica.

¿Qué aspecto tenían estos organismos? Aunque es difícil saberlo con seguridad, pueden ser similares a las amebas coloniales, que se agrupan cuando los recursos escasean, formando un tipo de babosa, que se mueve en busca de un entorno más favorable.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, plantea nuevas preguntas con respecto a la historia de la vida: ¿fue esta innovación biológica el preludio de formas de movimiento más perfeccionadas, o un experimento interrumpido por la drástica caída en las tasas de oxígeno atmosférico que ocurrió ace 2.083 millones de años?