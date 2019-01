El ejercicio aeróbico mantiene sano tu cerebro

El entrenamiento con ejercicios aeróbicos mejora el procesamiento cerebral, incluso en adultos jóvenes y de mediana edad. Esa es la conclusión de un estudio liderado por Yaakov Stern y Richard Sloan y publicado en Neurology.

El estudio analizó a 132 adultos, entre 20 y 67 años y descubrió que el entrenamiento con ejercicios aeróbicos aumenta la función ejecutiva (procesos cognitivos importantes para el razonamiento, la planificación y la resolución de problemas) en adultos de tan solo 20 años, aunque el efecto es más claro al aumentar años.

El estudio (Effect of Aerobic Exercise on Cognition in Younger Adults: A Randomized Clinical Trial) indica que este tipo de entrenamiento mejora la cognición en adultos más jóvenes, lo que sugiere que el ejercicio puede prevenir o retrasar la aparición de algunos cambios cognitivos relacionados con la edad.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios se habían centrado en el vínculo entre ejercicio y cognición en la tercera edad, este es el primero que incluye adultos. Los voluntarios tenían una capacidad aeróbica por debajo de la media y se dividieron en dos grupos: uno llevó a cabo un programa de entrenamiento con ejercicios aeróbicos y el otro ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.

Después de 24 semanas de entrenamiento, hubo una mejora significativa en la función ejecutiva en el grupo de ejercicio aeróbico para participantes de todas las edades, y cuanto mayor era la edad del participante, más importante la mejora en la función ejecutiva. Las imágenes cerebrales al inicio del estudio y a las 24 semanas revelaron que el entrenamiento se asocia con un grosor cortical significativamente mayor en la corteza frontal y un aumento de materia gris.