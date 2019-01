En los laboratorios del Instituto de Neurociencia de la Chinese Academy of Sciences de Shanghai, han nacido cinco crías de macaco. Pero no son como las demás. Han sido clonadas. Lo que de por sí tampoco sería una noticia excepcional, si no fuese por que son las primeras clonadas a partir de un ejemplar genéticamente editado.

La clonación se realizó a partir de fibroplastos extraídos d ella piel del mono donante. Lo que ocurre es que los investigadores chinos habían usado la técnica CRISPR, para editar un gen de dicho ejemplar. Concretamente, manipularon uno llamado BMAL 1, que regula la producción de una proteína vinculada a ciertos timos biológicos.

Pero, al inhibir su producción se produce una alteración de los ritmos circadianos, que provoca en el animal problemas de sueño, estrés, ansiedad y comportamientos parecidos a los que produce la esquizofrenia.

Y eso es precisamente lo que les sucede a estas cinco crías de macaco, que exhiben comportamientos totalmente alterados.

