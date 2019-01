Este es el colisionador que reemplazará al LHC

El CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) ha publicado un proyecto para el siguiente paso en lo que respecta a colisionadores. Su nombre Futuro Colisionador Circular (FCC), comenzaría a operar en 2050 y será casi cuatro veces más largo y diez veces más potente que el LHC. El objetivo principal del FCC es la caza y captura de nuevas partículas subatómicas.

La propuesta consiste en cavar un nuevo túnel bajo el CERN y luego instalar un anillo que inicialmente colisionaría electrones con sus contrapartes cargados positivamente, los positrones.

La etapa dos implicaría la colisión de protones con electrones.

Los expertos esperan que tales colisiones, revelen un nuevo reino de partículas que explique en mayor profundidad las leyes del Universo.

La teoría actual de la física subatómica, el conocido como Modelo Estándar, ha sido uno de los grandes triunfos del siglo XX. Explica claramente el comportamiento de la materia y las fuerzas a través de la interacción de una familia de 17 partículas. La última de ellas, el Bosón de Higgs, fue descubierta precisamente aquí, en 2012. Pero no todo es tan sencillo. Las observaciones astronómicas indican que el Modelo Estándar no explica todo lo que hay en el Universo: las galaxias giran más rápido de lo que deberían y la expansión del Universo se está acelerando en lugar de desacelerarse. Finalmente el Modelo Estándar no puede explicar la gravedad.

De acuerdo con el comunicado del CERN, “el coste de un gran colisionador circular de electrones y positrones estaría en el rango de los 9 mil millones de euros, incluidos 5 mil millones de euros para la obra de ingeniería civil en un túnel de 100 kilómetros. El programa de física podría comenzar en 2040 al final del LHC de alta luminosidad. El coste estimado para una máquina de protones superconductores que luego usaría el mismo túnel es de alrededor de 15 mil millones de euros. Esta máquina podría comenzar a funcionar a finales de los años 2050”.

La iniciativa ya tiene algunas voces críticas que señalan que el dinero podría gastarse mejor en otras áreas de investigación, como la lucha contra el cambio climático. Pero para Fabiola Gianotti, directora general del CERN la propuesta “es un logro notable. Muestra el tremendo potencial de la FCC para mejorar nuestro conocimiento de la física fundamental y para avanzar en muchas tecnologías con un amplio impacto en la sociedad”.

La propuesta será evaluada por un panel internacional de físicos de partículas.