Descubren una nueva especie de dinosaurio

En la década de 1990, se descubrieron en Tucson, Arizona, los restos de dos dinosaurios muy parecidos al triceratops, y cuya antigüedad aproximada fue datada en unos 73 millones de años. Pero un nuevo estudio realizado por investigadores del New Mexico Museum of Natural History and Science, ha concluido que se trata de una nueva especie desconocida hasta la fecha.

La especie ha sido bautizada con el nombre de Crittendenceratops krzyzanowskii, y se caracterizaba por poseer unas protuberancias en forma de garfio curvadas hacia adelante, localizadas a lo largo de la zona central de su gola.

Este nuevo dinosaurio estaba emparentado con el triceratops, aunque era algo más pequeño, ya que medía algo más de tres metros y pesaba un poco menos de una tonelada. Además, pudo existir unos seis millones de años antes.

El Crittendenceratops krzyzanowskii era hervíboro y, aunque el territorio de Arizona es actualmente árido, los resgistros fósiles revelan que en el pasado fue una zona muy boscosa y rica en vegetación.

Fuente: LiveScience.