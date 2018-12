Este es al animal más veloz

Olvídate de guepardos, mantis y halcones. De acuerdo con un nuevo estudio, la hormiga Drácula, Mystrium camillae, es el animal con el movimiento más rápido del mundo: puede cerrar sus mandíbulas a una velocidad de más de 360 km/h, lo que lo convierte en el movimiento de animales más rápido registrado.

"Estas hormigas son fascinantes ya que sus mandíbulas son muy inusuales – explica el autor principal Andrew Suárez –. Incluso entre las hormigas que amplifican sus mandíbulas, las hormigas Drácula son únicas: en lugar de usar tres partes diferentes para el muelle, el pestillo y el brazo de palanca, las tres se combinan en una sola”.

Las hormigas Drácula activan sus mandíbulas al presionar las puntas, cargándolas con tensiones internas que se liberan cuando una mandíbula se desliza sobre la otra, algo similar a cuando los humanos chasqueamos los dedos. un chasquido humano.

“Las hormigas usan este movimiento para golpear a otros artrópodos, probablemente aturdiéndolos, aplastándolos contra la pared de un túnel o empujándolos – agrega Fred Larabee, coautor del estudio –. La presa es transportada de regreso al nido, donde sirve de alimento a las larvas. Los científicos han descrito muchos mecanismos diferentes de muelles en las hormigas, pero nadie sabía la velocidad relativa de cada uno de estos mecanismos. Tuvimos que usar cámaras increíblemente rápidas para ver todo el movimiento. También usamos la tecnología de imágenes de rayos X para poder ver su anatomía en tres dimensiones y así comprender mejor cómo funciona el movimiento. Nuestro hallazgo principal es que estas mandíbulas constituyen el movimiento más rápido conocido de un animal.Al comparar la forma de la mandíbula de distintas hormigas, también descubrimos que solo se necesitaron pequeños cambios para que las mandíbulas evolucionaran hacia una nueva función: actuar como un muelle”.

El estudio ha sido publicado en Royal Society Letters con el título Snap-jaw morphology is specialized for high-speed power amplification in the Dracula ant, Mystrium camillae.