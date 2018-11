Pocas cosas resultan más gratificantes para un adulto que la risa desinhibida de un bebé. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que esta difiere de la risa de un adulto de una manera clave: los bebés se ríen mientras exhalan e inhalan, de una manera muy similar a la de los primates no humanos.

La investigación, liderada por Disa Sauter, ha sido presentada en la reunión de la Acoustical Society of America bajo el título ¿Cómo ríen los bebés? (How do babies laugh?).

El equipo de Sauter estudió vídeos de 44 niños de entre 3 y 18 meses de edad mientras reían. Las grabaciones fueron analizadas por 102 voluntarios, quienes evaluaron en qué punto se producían las risas en vídeo, durante la exhalación o la inhalación.

Los resultados mostraron que los bebés más pequeños comúnmente se reían tanto durante la inhalación como al exhalar, al igual que los primates no humanos como los chimpancés. Sin embargo, en los bebés mayores, la risa se producía principalmente al exhalar, como ocurre en los adultos.

"Los humanos adultos a veces se ríen al inhalar, pero la proporción es marcadamente diferente de la de los bebés y chimpancés. Nuestros resultados sugieren que este es un cambio gradual, no repentino – señala Sauter –. No hay una razón aceptada por la que los humanos, se rían solo al exhalar. Una posibilidad es que sea el resultado del control vocal que los humanos desarrollan a medida que aprenden a hablar. Si sabemos cómo suenan normalmente los bebés en desarrollo, podría ser interesante estudiar a los bebés en riesgo para ver si hay signos muy tempranos de desarrollo atípico en sus vocalizaciones no verbales de la emoción”.