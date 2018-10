Los científicos han identificado, hace mucho tiempo, el conjunto de aminoácidos que forman algunas proteínas de la seda de las araña y han comprendido la estructura de las fibras y las redes. La teoría, hasta ahora, era que las proteínas de la seda de las arañas aguardan como micelas (conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides) el proceso de hilado, hasta ser finalmente canalizadas a través del aparato de hilado de la araña para formar fibras de seda. Sin embargo, cuando los científicos intentaron reproducir este proceso, no pudieron crear materiales sintéticos con la resistencia y fuerza propias de la seda de araña.

Ahora, un equipo de científicos, liderados por Nathan C. Gianneschi, han desentrañado el complejo proceso de cómo las arañas viudas negras transforman las proteínas en fibras con una resistencia similar a la del acero. Este conocimiento ayudará a los científicos a crear materiales sintéticos con una resistencia parecida.

Utilizando espectroscopia de resonancia magnética nuclear y microscopía electrónica, el equipo de expertos pudo ver el interior de la glándula proteica donde se originan las fibras de seda, revelando un conjunto de proteínas mucho más complejo. Los resultados se han publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Ahora sabemos que las sedas de la araña viuda negra se hilan mediante nano-ensamblajes jerárquicos (200 a 500 nanómetros de diámetro) de proteínas almacenadas en el abdomen de la araña, en lugar de una solución aleatoria de proteínas individuales o de partículas esféricas simples – explica Gregory Holland, coautor del estudio, en un comunicado –. Las aplicaciones prácticas para un material como este son esencialmente ilimitadas y podrían incluir textiles de alto rendimiento para militares, socorristas y atletas, materiales de construcción para puentes de cable y otras construcciones, sustitutos ecológicos para plásticos y aplicaciones biomédicas”.