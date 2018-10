China quiere crear una luna aritificial para iluminar las calles en 2020

Las grandes ciudades gastan muchísima energía en el alumbrado nocturno. Pero, ahora, científicos chinos han ideado un proyecto sorprendente para intentar disminuir dicho gasto. Y la idea, que puede sonar a ciencia ficción, no es otra que fabricar una luna artificial.

Tal y como informa el periódico chino El diario del pueblo, citando fuentes del Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Co, el proyecto consistiría en fabricar un satélite artificial que imitaría el resplandor de la luna.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Se espera que su brillo sea ocho veces superior al de nuestro satélite. Y se espera que la fusión de ambos sirva para reemplazar el alumbrado artificial de una ciudad como Chengdu, ya que podría cubrir un área de hasta 80 kilómetros de iámetro.

Técnicos del Institute of Optics, School of Aerospace, Harbin Institute of Technology, involucrados en el proyecto, explican que su resplandor sería similar al que se produce en las horas del atardecer, y que creen que no tendría que influir negativamente en los ciclos vitales de los animales.

Según el diario chino, el año 2020 es la fecha en la que está previsto que este proyecto se haga realidad y esta luna artificial sea puesta en órbita. ¿Llegaremos a verlo realmente o se quedará en nada esta fascinante iniciativa?

Fuente: People´s Daily Online.