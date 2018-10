Los astrónomos encuentran un nuevo planeta enano en nuestro Sistema Solar: 'El Duende'

Los expertos siguen a la caza y captura del todavía hipotético Planeta X en nuestro Sistema Solar… Y mientras se afanan en esta tarea, han descubierto por casualidad un pequeño planeta enano, aproximadamente a 2,5 veces la distancia de Plutón en el momento en que fue encontrado.

Se llama 2015 TG387 y se le conoce como 'El Duende'. Es bastante pequeño, incluso para un planeta enano (cuenta con apenas 300 kilómetros de diámetro).