Ya tenemos fecha de lanzamiento del Falcon Heavy de SpaceX: el 6 de febrero

El calendario de SpaceX sigue adelante y parece que esta vez sí podrá llegar a cumplirse el proyecto de lanzar el Falcon Heavy al espacio. El pasado miércoles 24 de enero tuvo lugar el arranque de motores y fue todo un éxito, así que ahora solo habrá que dejar que el cohete más potente de la historia surque los cielos camino al espacio.

Según ha informado el CEO de la compañía, Elon Musk, el acto tendrá lugar el próximo 6 de febrero entre las 19:30-22:30 (hora local España) y el origen estará establecido en el Pad 39A del Centro Espacial Kennedy en Florida. Por lo que ha apuntado Musk en redes sociales será visible para toda la gente que quiera verlo desde una distancia prudencial.

Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway.