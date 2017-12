Ya ni siquiera podrás librarte de la publicidad cuando vas al baño

Alberto Pascual | @albertopascualg - 11/12/2017

Fuente imagen: Mister Friendly

Mister Friendly es una startup que busca llegar a donde otros no lo hacen, hacer campañas de publicidad potentes donde otros no lo han conseguido nunca. Solo necesitan que tengas ganas de ir al baño y que les dediques unos 40 segundos de tu tiempo para mandarte el mensaje que quieran: al fin y al cabo, ¿dónde te vas a ir cuando ya has comenzado a mear?

Más que considerarlo una nueva forma de dar promoción a anunciantes parece una encerrona en toda regla para el usuario. Lo gracioso es que la empresa ni siquiera esconde su propósito y lo resalta como su gran virtud en su página web: “Mister Friendly entiende la importancia que tiene encontrar la forma de comunicarse cuando una persona está lo más receptible posible. Y ese momento es cuando no tiene manera de escapar y solo puede centrarse en tu mensaje”.

La compañía ofrece urinarios que funcionan sin agua, con un gran potencial publicitario que promete al menos entre 30 y 40 segundos de atención (al menos, por la media que tarda un hombre en acabar de miccionar de forma adecuada). Los anuncios comienzan una vez los hombres hayan comenzado a orinar y se muestran a través de una pantalla en la parte superior del urinario.

Otra de las novedades que le hacen más smart si cabe es que son capaces de limpiarse solos y sin agua (ahorrando hasta 2 litros por visita) y no dejan olores. Así que si tienes ganas de mear, te toca un urinario como este y no quieres dejarte impactar por la publicidad: solo te queda cerrar los ojos y tener cuidado de dónde apuntas.

De momento, solo está programado para urinarios masculinos.

Fuente: Digital Trends