Un Tesla S choca contra un camión de bomberos y su conductor le echa la culpa al piloto automático

“Utilizar el piloto automático está solo pensado para un conductor que esté totalmente atento a la carretera”: así de contundente se ha mostrado un representante de la compañía de Elon Musk cuando uno de sus coches, el Tesla S, ha tenido un accidente mientras conducía sin la ayuda del conductor. Al parecer, estaba usando esta opción en plena autopista, en California, cuando se estrelló contra un camión de bomberos a más de 100 km/h. Por el momento, la compañía no ha desmentido lo ocurrido, ya que puede comprobar la información interna del coche que le dirá si realmente todo sucedió como asegura el conductor. Eso sí, su control de alcoholemia, que duplicaba lo permitido por ley, no le ayudará mucho a ganar el caso. Aquí tenéis la imagen del choque en el que, afortunadamente, no hubo heridos.

No es el primer ni el último accidente que ocurrirá con este tipo de coches. El más trágico hasta ahora tuvo lugar en 2016, cuando el joven Joshua Brown falleció tras estampar su vehículo contra un lateral de un camión. A pesar de que había estado usando el piloto automático cuando sucedió, se determinó que su velocidad superaba la permitida en la carretera, por lo que Tesla no fue culpable de lo sucedido. Eso sí, la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico apuntó que el sistema no funcionó correctamente, ya que no avisó al conductor de un cambio repentino de tráfico para que tomase el control antes de tiempo. Es por ello, que Tesla advierte a sus conductores, que deben mostrar más atención a la carretera.

Así que no os toméis este sistema de conducción como un “manos libres”, porque no lo es. De hecho, para evitar que la gente abusase de esta opción de conducción, todos los modelos que se fabricaron a partir de 2016 obligaban al conductor a tener las manos sobre el volante. Pero hecha la ley, hecha la trampa: algunos decidieron usar naranjas para simular la presión y así seguir usando el piloto automático, mientras, por ejemplo, decidían leer el periódico o fumar un cigarrillo.

Para evitar este truco, se está trabajando en un sistema de monitorización de la mirada de los conductores. En el momento en el que su vista no esté centrada en la carretera más de lo necesario, el sistema de conducción por autopiloto se desconectará.

Fuente: The Verge