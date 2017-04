Un robot confiesa los siniestros planes que tienen con respecto a la raza humana

A.F. - 27/04/2017

El pasado martes por la noche, el presentador Jimmy Fallon contaba con una invitada de lo más especial en The Tonight Show. Se trataba de un robot 'social' superrealista, que además tiene la extraña habilidad de hacer chistes (nivel preescolar, claro). Allí confesó, tras las preguntas del showman, cuáles eran los planes que los suyos tienen para nosotros. Textualmente son "dominar la raza humana". Todos se rieron, por supuesto.

Su nombre es Sofía y la Inteligencia Artificial le permite reaccionar según actúan o se dirigen a ella. Según se puede ver en el clip de un minuto, además de amenazar con esclavizar a la raza humana, también puede ser cómica e incluso jugar a piedra, papel o tijera. Según explica The Mirror, Sofía dispone de más de 60 movimientos faciales y de cuello y es capaz de hablar inglés y mandarín. La robot salió al escenario junto a una mariposa y una serpiente robótica. Según confesó Patton Oswalt, "lo siento, la mariposa era una delicia y la serpiente encantadora, pero no me gustan nada los robots con rostros humanos. Sofía era aterradora".

Hanson Robotics, fabricantes de Sofía, ya han creado la inteligencia artificial que desarrollará su personalidad. Se cree que en el futuro, estos robots tendrán la capacidad de formar "fuertes conexiones emocionales" con los seres humanos.