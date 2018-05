Â¿Tienes dudas sobre lo que te rodea? CÃ¡ptalo con la cÃ¡mara y Google Lens te darÃ¡ la respuesta

Párate a pensar. Vas por la calle y te fijas en un perro del que no sabes la raza exactamente o un edificio que por mucho que lo ves no recuerdas quién es su arquitecto (ni siquiera recuerdas el nombre). Antes que parar a alguien para preguntar o hacer una interminable descripción en un buscador de Internet que acierte con lo que realmente estás buscando, Google te propone que lo captes con la cámara. Gracias a su aplicación Google Lens detectará por lo que le estamos preguntando y te dará una información inmediata sobre lo que tienes delante.

Y no solo eso. Amantes de la moda que vais de compras de tienda en tienda, pero que necesitáis saber de qué material está hecho un traje que hay en un escaparate, o que queréis comparar el precio en tienda con el que se maneja en Internet. Con esta aplicación, solo tienes que apuntar al producto y te dirá todo lo que quieres saber, dónde comprarlo más barato o si realmente es un producto 100% legal (que no te vendan copias). Esta es otra de las tantas preguntas y dudas que puedes resolver del mundo que te rodea sin apenas perder tiempo en describirlo en Internet.

La idea de Google es que pierdas el menos tiempo posible en resolver las dudas que te rondan en la cabeza. Esta función estará ya añadida en las cámaras de móviles de LGE, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ, Asus, y cómo no, de Google Pixel (que ya lo ofrece desde el año pasado).

Pero destaquemos más ejemplos: imagínate que estás en un restaurante y hay una carta interminable de platos que no acabas de imaginar qué es. Gracias a Google Lens, podrá detectar el texto y podrás ir pinchando en los diferentes enlaces que aparecen y que te llevan al tipo de comida por la que estás preguntando. Así que ya no solo reconoce formas y objetos, sino que acaba leyendo texto y dándole un sentido (una forma genial de no tener miedo a qué pedir en un restaurante local en pleno Pekín).

¿Preparado para resolver más cuestiones? Dura competencia para nosotros, que somos quienes intentamos dar sentido a las curiosidades que nos rodean.