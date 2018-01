SpaceX consigue arrancar los motores de su cohete más potente: el Falcon Heavy

No, el Falcon Heavy aún no ha podido ser lanzado al espacio exterior, pero su última prueba ha dejado con las ganas a numerosos curiosos. Tuvo lugar a las 12:30 de la mañana de ayer en el Pad 39A de Centro Espacial Kennedy en Florida durante 12 segundos. El Falcon Heavy de SpaceX es su cohete más potente de los que ha construido hasta ahora, por lo que existe mucha expectación por ver cómo progresa el proyecto. Por lo pronto, ya han conseguido el arranque de motores, un paso importante de cara al lanzamiento principal, para el cual no hay una fecha concreta.

Será en este lanzamiento cuando se ponga también en órbita (no es broma), el coche rojo Tesla Roadster reproduciendo el canción de David Bowie “Space Oddity”, con destino a Marte. El Falcon Heavy está diseñado de la siguiente forma: son 3 cohetes Falcon 9 unidos que abarcan una altura de 230 metros, además posee 27 motores capaces de generar un empuje de despegue de 2.267 toneladas (que equivale a 18 Boeing 747). Si finalmente logra alcanzar el espacio, sería el cohete más potente jamás lanzado desde la Tierra. Aún así, el CEO de Tesla, Elon Musk es consciente de que este lanzamiento puede fallar y que su coche nunca logre llegar a girar en la órbita de Marte, pero no por ello, van a dejar de intentarlo.

Ante la esperada llegada de ese lanzamiento final, aquí tenéis una representación de lo que puede llegar a ser ese gran día.