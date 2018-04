¿Son necesarios los emojis que representan a personas con discapacidades?

Una oreja con un audífono, personas ciegas con bastón o usando una silla de ruedas, prótesis de brazos y piernas… son algunas de las principales ideas que ha sugerido Apple para que la empresa Unicode los tenga en cuenta en la siguiente actualización de emoticonos para 2019. Todos los años, la Emojipedia recibe numerosas propuestas desde todas las partes del mundo, las cuales son debatidas a lo largo de meses hasta conseguir una nueva tanda que se añade a los anteriores. En esta ocasión, Apple ha decidido adelantarse con tiempo para ir haciendo ruido y que la gente se anime a compartir esta necesidad.

Según ha publicado la página oficial de la Emojipedia, considera que con los emoticonos que existen ahora es difícil que las personas con discapacidades puedan sentirse completamente representadas. Con estas 13 propuestas, Apple busca dar el primer paso para que más gente proponga ideas sobre este mismo tema, por lo que consideran que es una primera idea de muchas que están seguros, llegarán con el tiempo. De momento estos son los elegidos hasta el momento, los cuales también tendrán sus diferentes tonos de color (45 emojis en total).

Ahora son muchos quienes están lanzándose a las redes para mostrar la idea al mundo y se cree una mayor expectación por ello. Además, según las diferentes asociaciones con las que se ha puesto en contacto la empresa Unicode una vez que se ha sabido esta propuesta, es una forma de que la gente tome mejor en cuenta el papel de las personas con estas minusvalías.

