¿Son las mujeres más adictas al móvil que los hombres?

Alberto Pascual | @albertopascualg - 26/12/2017

No era un resultado que estuviera buscando directamente, pero cuando el profesor de la Universidad de Gestión de Binghampton, Isaac Vaghefi, estudió el comportamiento de un grupo de 182 jóvenes frente al uso del móvil, los resultados hablaron solos. El doble de mujeres que de hombres tenía una dependencia fuerte frente al uso de estos dispositivos móviles, llegando a ser en muchos casos enfermiza.

Vaghefi se centró en los aspectos negativos del uso de los móviles: nivel de dependencia (horas de uso al día), el nivel de autocontrol, el nivel de regulación así como la magnitud de las consecuencias negativas. La idea era que por cada pregunta que contestaran los jóvenes, de entre 17 y 22 años, también pudieran explicar cómo se sentían, si consideraban que esa sensación les resultaba muy dependiente o si eran capaces de controlar el impulso de usar el móvil. Tras el estudio dio con 5 tipos de adicción: reflexivos, asiduos, muy comprometidos, fanáticos y adictos.

Fue en este grupo donde encontró que al menos un 7% serían adictos y un 12% fanáticos, por lo que casi un 20% de los usuarios estaban en una línea roja de lo que puede considerarse un uso normal de un móvil: "Si compruebas tu correo electrónico constantemente, incluso sin haber recibido ningún email, entonces tienes un problema grave", apunta Vaghefi. Cuando comprobó los datos demográficos de los resultados fue cuando dio con la curiosa estadística, por cada 3 personas, 2 eran mujeres y 1 un hombre.

Pero, ¿cuál es la razón? Según el profesor, no tienen una respuesta concluyente sobre este hecho, ya que no se trataba de su núcleo de estudio, pero resulta interesante destacarlo para quien quiera lanzarse a dar con una respuesta a este asunto en un futuro. De hecho, para Vaghefi, el nivel de adicción a la tecnología avanzará con el paso del tiempo. Ya ahora, son muchos quienes acaban centrando su atención en el móvil, incluso rodeados de gente o en fiestas, hasta el punto de afectarles de forma negativa a nivel psicológico. Por lo que, apunta, es bueno prestar atención a nuestro uso diario sin que llegue a ser patológico: por ejemplo, ¿sabías que existen aplicaciones que calculan el tiempo y las veces que usas tú móvil al día? Incluso pueden llegar a cerrar tu sesión de Facebook si consideran que ya la has visitado demasiadas veces.

Así que ya seáis hombres o mujeres, pensad con la cabeza antes de sumergiros de lleno en el mundo web.

Fuente: Press Connects