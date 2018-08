¿Sabéis lo que es un ‘Dive Coaster’? Canadá tendrá el más alto, largo y veloz del mundo

Para quienes no hayan escuchado nunca en su vida lo que es un ‘Dive Coaster’, os resolvemos la duda. Es una montaña rusa, pero con unos cambios en la forma en la que está construida, lo que la hace ser única dentro de este mundo de apasionados por la adrenalina que supone montar en una de ellas.

La primera particularidad es que están construidas solo por una compañía en todo el mundo, Bollinger & Mabillard. La cual tiene la exclusividad de explotación de este modelo en los diferentes continentes donde está operando. Hasta ahora tiene 13 en funcionamiento: 5 en Europa, 5 en Asia y 3 en Estados Unidos. Y está en proceso de creación de la número 14 en Canadá el año que viene que pretende coronarse como la más alta, larga y veloz construida hasta este momento.

Se caracterizan porque este tipo de montañas rusas tienen una bajada de 90 grados de inclinación, una caída libre en toda regla que sorprende por un factor especial. Cuando el vagón sube a lo más alto, en lugar de caer directamente se para en seco durante unos 5 segundos para que los viajeros puedan observar hacia donde van a caer, después los frenos se desactivan y el vagón comienza el descenso. Otra de los puntos que las hacen especiales es que los asientos están dispuestos en grada, sin suelo, lo que hace que incluso estando en la fila de atrás puedas llegar a ver lo que sucede frente a ti, sin tener una línea de asientos que te impida el visionado del viaje. Además, sus filas son capaces de acoger entre 6 y 10 asientos, así que el ancho de vía es especialmente más ancho que otras montañas rusas.

La compañía ya ha anunciado la llegada en 2019 de su versión más rápida, alta y larga de todo el mundo. Se construirá en el parque de atracciones “Canada’s Wonderland” y llevará por nombre “Yukon Striker”.

Introducing the world's fastest, tallest and longest Dive Coaster - YUKON STRIKER - coming in 2019! https://t.co/luoNGVD8Zy pic.twitter.com/S1cQRJhE0i