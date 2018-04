¿Sabéis dónde se ha estrellado finalmente la estación espacial china?

Después de más de uno año cayendo sin control desde el espacio en dirección a la Tierra, finalmente la estación espacial china Tiangong-1 ha entrado en la atmósfera terrestre y ha impactado en un punto al sur del océano Pacífico. Ha sucedido esta madrugada, a las 2:15 hora española, muy lejos de donde se esperaba en un primer momento y 30 minutos antes de lo esperado.

NW of Tahiti - it managed to miss the 'spacecraft graveyard' which is further south! pic.twitter.com/Sj4e42O7Dc