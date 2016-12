Así suena un villancico cantado por robots

Vicente Fernández - 22/12/2016

En estas fechas es habitual ver vídeos con los villancicos más insólitos: interpretados por perros, gatos... Nosotros hemos querido rescatar este, que recoge la actuación que realizó en Taiwan un coro formado por diez pequeños robots tipo Wall-E.

Las máquinas interpretaron All I want for Chritsmas, una canción navideña de Mariah Carey. Y lo cierto es que no lo hicieron nada mal, después de todo.