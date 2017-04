Â¿QuÃ© fotos de perfil son las que mÃ¡s triunfan?

Quo - 21/04/2017

El otro día os contábamos las razones por las que un grupo de científicos aconsejaba que no fuéramos nosotros quienes escogiésemos las fotos de nuestro perfil. Pero si aún así sigues en tu empeño de escoger, especialmente para una web de citas, es importante que leas estos consejos.

Cualquier persona que disponga de un perfil en una web de citas, sabe lo complejo que puede resultar elegir la foto más adecuada. Por eso, la app Hinge ha realizado una investigación con el fin de saber qué fotos son las que más triunfan entre los usuarios de su red. Entre los hallazgos, se encuentran descubrimientos como que las mujeres deben sonreír mostrando los dientes, los hombres deben evitar mirar lejos de la cámara y ambos deberían reprimirse a la hora de tomar selfies en el cuarto de baño.

También descubrieron que aquellas personas que compartían imágenes haciendo deporte o disfrutando de una salida nocturna, tenían un 75% más de likes o que los que mostraban una sonrisa, obtenían un 23% de me gusta. Por el contrario, al 41% de las personas no les gustan nada las fotos con gafas, el 90% detesta que tengan filtros de Snapchat y nada menos que el 98% odia que alguien suba una foto en la que sale con su pareja, "amiga" o madre. Esta última parece bastante lógica, pero si te has dado un paseo por estas redes sociales habrás podido comprobar que hay usuarios que no lo tienen en cuenta.

Recomendaciones para las mujeres

Como ya hemos dicho, sonreír mostrando los dientes genera un 76% más de me gusta, pero hay otras cuestiones. Tener el cabello levantado al viento otorga un 27% más que si el pelo está en posición normal. Mirar fuera de cámara asegura un 74% más de éxito y estar sola en el retrato un 69% más (así que evita las fotos en grupo).

Recomendaciones para hombres

En el caso del sexo opuesto, la web recomienda que no se enseñen los dientes, ya que no hacerlo genera un 43% más de likes. Ocurre lo mismo con la posición de la mirada, mientras a las mujeres se les aconseja mirar fuera de cámara, los hombres deben mirar al frente (lo que ayuda a obtener un 102% más de likes). En cuanto a las fotos grupales o en solitario, también hay una gran diferencia con respecto a las mujeres: los hombres que se muestran solos en las imágenes obtienen un 11% más de me gusta.

Recomendaciones para ambos

Olvídate de los selfies, ya que este tipo de imágenes reciben un 40% menos de me gusta que el resto. Por no hablar de los selfies en el baño: el 90% de las personas desaprueba estas fotos. Otra cuestión curiosa es que, a pesar de que solo el 3% de imágenes que se suben son en blanco y negro, estas tienen el 106% más de oportunidades de recibir likes que si son en color. Los deportes también triunfan: si es una mujer la que lo practica puede obtener un 106% más de me gusta. Si es un hombre, un 45% más.

Fuente: dailymail.co.uk