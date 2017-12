¿Por qué mi iPhone antiguo funciona más lento? No es una conspiración

Alberto Pascual | @albertopascualg - 22/12/2017

Esta es una de las preguntas que más lanzan los usuarios de iPhones a la Red y ya tiene respuesta. Acostubrados a que sus terminales vayan raudos y veloces a donde quieran hace que una mínima ralentización de estos movimientos sea todo un drama. Pero, ¿por qué funcionan a una velocidad más baja? La respuesta está en la batería.

Apple ha asegurado que quienes actualicen su móvil a una versión más reciente se pueden encontrar con este problema, pero que no les ocurre a todos, solo a aquellos que tienen la batería de litio en malas condiciones. Si es tu caso, es muy probable que no sea capaz de ofrecer suficiente energía para manejar una repentina respuesta de tu procesador. De hecho, en muchas ocasiones, cuando ve que no puede trabajar en condiciones puede llegar a apagarse, y todo tiene que ver con este problema.

Ante esta situación, es mejor que el terminal vaya más lento para adaptarse al estado de la batería y así hacer que el móvil dure más años. Por ello, en las últimas versiones, Apple añadió un código por el cual, si el procesador comenzada a exigir demandas altas de energía, este ralentizaría su velocidad y así no acabaría apagándose.

A pesar de este "parche", esta idea no acaba de convencer a los usuarios que ven en este tipo de movimientos una enorme conspiración, creando una necesidad de renovación de su terminal en los usuarios (ellos quieren que su móvil funcione igual de rápido siempre).

Se cree que este nuevo "añadido" se hizo en febrero de 2017, con su versión iOS 10.2.1, lo que hizo que parasen de forma repentina los apagones en los móviles iPhone 6S. Así que si tienes modelos más antiguos que ese, puede que te ocurra, pero al menos ya tienes una respuesta al enigma.